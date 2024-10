レイテンシを低減しつつ精度とスループットを向上させたアーキテクチャ「Zen 5」を採用し、過去モデルからさらに洗練された55TOPSを実現するプロセッサシリーズ「Ryzen AI PRO 300」が登場しました。AMD Launches New Ryzen™ AI PRO 300 Series Processors to Power Next Generation of Commercial PCshttps://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-10-amd-launches-new-ryzen-ai-pro-300-series-processo.htmlAM