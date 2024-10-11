俳優のイ・スンジェ（89）が、健康問題で演劇のスケジュールをキャンセルした。10日、演劇「ゴドーを待ちながらを待ちながら」の制作会社パークカンパニーは公式SNSアカウントを通じて、主演俳優のイ・スンジェが、健康上の理由でこの日の公演をキャンセルしたと伝えた。制作会社は「先生（イ・スンジェ）は観客との約束を守らなければならないという一生の信念を守るために、舞台に立つという意思を見せたが、休息が必要だという