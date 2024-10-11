2023年4月に上海、同年10月にロンドンで成功を収めた世界巡回展「Gucci Cosmos」が、グッチ日本上陸60周年を記念して2024年10月に京都へ上陸し、京都市京セラ美術館にて開催しています。©FASHION HEADLINE100年以上にわたるグッチの歴史の中で特にアイコニックなデザインを先進的な演出で展示するエキシビションは、ブランド創設の地フィレンツェと50年以上にわたり姉妹都市である京都、そして日本との長く深い結びつきを祝す