衆議院を解散した石破総理は10日、ラオスで本格的な外交をスタートさせました。中国による海洋進出などの課題をめぐり、ASEANとの連携を深めたい石破氏は、初の首脳会談でどんなカラーを打ち出したのでしょうか？【写真を見る】“ピリついた緊張感”石破総理が初の日中首脳会談…ASEAN首脳会議で外交デビューも「アジア版NATO」構想は封印【news23】石破総理が外交デビューアジア版NATO「賢明だとは思わない」ASEAN＝東南アジア