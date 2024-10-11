タレントの上地雄輔が１０日に自身のインスタグラムを更新。５日に病死したテレビ朝日アナウンサーの三上大樹さん（享年３８）を追悼した。上地は三上さんと同じ神奈川・横須賀市出身の広島・秋山翔吾外野手と喪服姿でグラスを合わせる写真を公開。「こんな堅苦しい服まで着させやがって、一生忘れねぇかんな＃献杯」としるした。さらに「偶然、横須賀の元野球少年が３人並んでご焼香したのは空からあいつが仕込んだんだと