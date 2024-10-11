ＪＲＡは１０月１１日、２２年の東京スポーツ杯２歳Ｓを制したガストリック（牡４歳、美浦・上原博之厩舎、父ジャスタウェイ）が同１０日付で競走馬登録を抹消したことを発表した。今後は茨城・美浦トレセンの乗馬苑で乗馬となる予定。通算成績は５戦２勝。総獲得賞金は４５３８万５０００円。今年９月のケフェウスＳ（９着）がラストランとなった。