栃木県宇都宮市で、時速160キロの車に追突されて男性が死亡した事故をめぐり、宇都宮地検が被告の起訴内容を「過失運転致死の罪」からより刑が重い「危険運転致死の罪」に変更するよう請求しました。【写真を見る】事故から1年半以上… 時速160キロ追突死亡事故宇都宮地検が危険運転致死罪に変更請求遺族「やっと土俵に上がった」【news23】「なんでこんなに家族を亡くした遺族が頑張らないといけないのか」夫を事故で亡