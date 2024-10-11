「築地銀だこ」を展開するホットランドは10月18日、「クロワッサンたい焼 塩栗(しおぐり)」を発売する。1匹税込270円。全国の「築地銀だこ」のクロワッサンたい焼取扱店(一部店舗を除く)約130店舗で販売。また、ホットランドのたい焼専門店「銀のあん」でも同時発売。【あわせて読みたい】築地銀だこ「とろたま明太」10月18日発売、2年ぶり登場の秋限定メニュー、とろろ･玉子に本場博多の明太子使用の特製明太ソース〈築地銀だこ「