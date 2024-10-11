マツダ新型「BT-50」まもなく登場202４年10月10日、マツダのオーストラリア法人は、ピックアップトラック「BT-50」のフルモデルチェンジを同年10月18日に行うと発表し、ティザー動画を公開しました。マツダ「BT‐50」が全面刷新へ!?BT-50は、オセアニア、ASEAN、中南米、中近東、アフリカなどを中心に販売されるピックアップトラック。【画像】超カッコイイ！ マツダ新型「”魂動顔”トラック」を画像で見る（77枚）現行モデ