ASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議に出席するためラオスを訪れている石破首相は2日目の会議に臨んでいます。首都ビエンチャンから中継です。石破首相は外交デビューの初日を終え、周辺に「よいスタートが切れた」と語っていたそうです。石破首相は2日目はベトナムなどと首脳会談を行いました。この後はASEAN諸国とロシア、アメリカなども交えた会議に参加します。初日の10日、注目は日中首脳会談でした。石破首相から中国軍機