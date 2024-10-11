【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）は１１日、大谷翔平と山本由伸のドジャース（西地区１位）と、ダルビッシュ有と松井裕樹のパドレス（西２位）による第５戦が行われる。ここまで２勝２敗で、勝った方が千賀滉大のメッツ（東３位）とのリーグ優勝決定シリーズに進出する。ドジャースは山本、パドレスはダルビッシュが先発する。ポストシーズンで両チームの日本人投手が先発して投げ合う