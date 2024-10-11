アメリカ南部に上陸した1000年に一度と言われる大型ハリケーンの被害は大統領選にも影響を及ぼしています。トランプ氏は救援金が「不法移民に使われた」と根拠がない主張をしています。【画像】「ハリケーン救援金が移民に」トランプ氏が政権を猛批判ハリス氏「誤情報流している」■米・フロリダ半島に上陸記者が伝えたのは、前例のない激しい雨でした。CNN記者ブライアン・トッド「（フロリダ州）タンパの中心地です。最