人民網で開かれた記者発表会で、2024北東アジア（瀋陽）人材交流カンファレンスおよび中国潜在的ユニコーン企業発展カンファレンスが10月24日に遼寧省瀋陽市で開催されることが明らかにされた。瀋陽市人的資源・社会保障局の王志剛（ワン・ジーガン）局長によると、現時点で、2024北東アジア（瀋陽）人材交流カンファレンスおよび中国潜在的ユニコーン企業発展カンファレンスには、第一陣として中国東北エリアの企業2357社から7万6