西武は11日、東京都の品川プリンスホテルで2軍監督から昇格した西口文也新監督（52）の就任会見を開いた。3年ぶりの最下位に沈んだチームの再建を担う西口監督は、自身の現役時代の背番号「13」の後継者でもあるエース高橋光成投手（27）に期待をよせた。今季の高橋は0勝11敗とまさかの未勝利に終わった。それだけに「今年の高橋光成の成績はもちろん満足いくものではなかったと思うが、そこは乗り越えてもらって。来年やって