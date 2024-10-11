À¾Éð¤Ï11Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç2·³´ÆÆÄ¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤òÃ´¤¦¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿Ä»±ÛÍµ²ð»á¡Ê53¡Ë¤ÎÆþ³Õ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤³¤¦¤¤¤¦½ç°Ì¤ÇÀ®ÀÓ¡£¤·¤Ã¤«¤ê½©¤Î½©µ¨Îý½¬¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È?ÃÏ¹ö¤Î½©?¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5Æü´Ö¤ÎµÙÍÜ