【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのブラックデザート選手権は１０日、ユタ州アイビンスのブラックデザート・リゾートＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドとなった。久常涼は５バーディー、１ボギーの４アンダー、６７でホールアウトした。６０をマークしたアダム・スベンソン（カナダ）が暫定首位。