10日午後、&TEAMのKがスケジュールのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ出国した。・&TEAM、NHK「みんなのうた」に書き下ろした楽曲「MEME」の配信がスタート！・&TEAMのK、TBS「ラヴィット！」10〜12月の金曜ファミリーに抜擢！