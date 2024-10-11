阪神の岡田監督が11日、練習に復帰した。ノックバットを手に持つ従来のスタイルで球場入りした。風邪で9日の練習を欠席し、2日間療養した。12日から3位DeNAと、2戦先勝のクライマックス・シリーズ・ファースト・ステージに臨む。今季限りでの退任が決まっている。