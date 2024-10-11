フジテレビ戸部洋子アナウンサー（43）が11日、インスタグラムを更新。「先月から、4年半ぶりに(株)フジテレビジョンに復職いたしました。第二子を産んでからしばらくお休みをいただいておりましたが、会社独自の育休制度には本当に感謝しかございません」と第2子出産からの復職を報告した。その上で「人事局の皆様ともお話し、アナ室には戻らないと決意しました」とし、ネットワーク局ネットワーク業務推進部兼ネットワーク部に異