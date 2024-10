2024年10月11日(金)にBlueskyアプリのバージョン1.92がリリースされました。バージョン1.92では「ポストを最上部にピン留めする機能」「フォントの種類やサイズをカスタムする機能」「検索結果を言語別にフィルタリングする機能」などの新機能が追加されています。📢 App Version 1.92 is rolling out now (1/5)Pinned posts are here! Plus lots of UI improvements, including new font options, and the ability to