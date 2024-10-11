Takaya Yamaguchi［東京１１日ロイター］ - 加藤勝信財務相は１１日の閣議後会見で、国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行の年次総会に合わせて行われる主要７カ国（Ｇ７）、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に出席すると表明した。２７日投開票の総選挙に先立ち、２３日から米ワシントンに出張する。加藤氏が財務相として国際会議に出席するのは今回が初めて。加藤財務相は会見で「今回の会議を通じて各国