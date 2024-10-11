◆第１７０回天皇賞（秋）・Ｇ１（１０月２７日、東京競馬場・芝２０００メートル）２週前追い切り＝１０月１１日、栗東トレセン昨年の３冠牝馬リバティアイランド（牝４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）が秋の始動戦に向け、軽快な動きを見せた。朝一番のＣＷコースを６ハロン８５秒１―１１秒４とラスト鋭伸。「順調に来ていますので、このまま競馬に持って行ければと思います」と中内田調教師もうなずいた。ドバ