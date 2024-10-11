◆ＮＢＡ▽プレシーズンマッチレイカーズ１０７―１０２バックス（１０日、米ウィスコンシン州＝ファイサーブ・フォーラム）レイカーズの八村塁が、バックスとのプレシーズンマッチで先発出場。２３分５１秒プレーして、１４得点、５リバウンド、１アシスト、２スチールをマーク。チームは１０７―１０２で勝利した。八村は第１クオーター（Ｑ）残り９分４９秒、レブロン・ジェームズからパスを受けて、ワンハンドダンクを