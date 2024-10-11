東京時間10:28現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝12609.00（+41.00+0.33%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2651.90（+12.60+0.48%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 金は堅調。イスラエルのイラン攻撃が迫っている可能性が高く、安全資産である金の需要は根強い。