アジア株上海株は反落、12日の財政省会見と13日の中国CPIを控え利食い売り香港は重陽節で休場 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 21251.98（休場） 中国上海総合指数 3294.60（-7.32-0.22%） 台湾加権指数 22914.99（+255.91+1.13%） 韓国総合株価指数 2606.71（+7.55+0.29%） 豪ＡＳＸ２００指数 8218.00（-4.98-0.06%） アジア株はまちまち、週末を前に積極的な売買は手控えられ