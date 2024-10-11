中国のサービス貿易額、１〜８月は１４・３％増中国国際サービス貿易交易会・新首鋼ハイエンド産業総合サービス区（首鋼園区）会場の教育サービス展示エリアで、プログラミングトイを体験する子どもたち。（9月16日撮影、北京＝新華社記者/程麗）【新華社北京10月11日】中国商務部が10日に発表した1〜8月のサービス貿易額は前年同期比14.3％増の4兆8865億6千万元（1元＝約21円）で、高めの伸びを維持した。輸出は13.3％増の2兆58