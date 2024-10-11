[10.10 W杯最終予選第3戦 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]今の日本代表にはジッダの神通力も意味を成さない。日本は過去3戦全敗のジッダでのサウジアラビア戦で4戦目にして初めて2-0と快勝し、北中米W杯アジア最終予選の勝ち点を9に伸ばした。状況に応じた最適解を見つけ、11人全員が共通意識を持つように意図や狙いを瞬時に浸透させる。そしてもれなく実行する。ダブルボランチの一角でプレーしたMF遠藤航(リバプール)は「大