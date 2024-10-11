[10.10 W杯最終予選第3戦 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]先発のMF堂安律とは異なる特長を持つ日本代表MF伊東純也(スタッド・ランス)のプレーが、難しいと予想された強豪サウジアラビアとの一戦で勝利への流れをつくった。1-0とリードして迎えた後半、MF南野拓実との交代でピッチに立った伊東が3-4-2-1の右ウイングバックに入り、堂安はシャドーへポジションを変更。伊東は持ち前の縦への突破とそこからのクロスで好機をつく