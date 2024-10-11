[10.10 W杯最終予選第3戦 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]日本代表が過去3戦全敗だった敵地ジッダでの初白星をもたらすゴールは前半14分、右ウイングバック起用が続くMF堂安律(フライブルク)のMF三笘薫(ブライトン)への左足クロスから生まれた。「僕が(インスイングでクロスを蹴れる)左利きで、薫くんがサイドに張っているというのは一つの武器でもあると思う。あそこで1対1をさせてあげるのは意識しているし、もっとプレッシャ