・グリッドの上値追い鮮烈、電力需給計画最適化ビジネスの商機拡大に思惑 ・原油先Ｗブルなど大幅上昇、中東情勢横にらみに原油市況高騰への思惑で物色人気 ・ＡＢＥＪＡは大幅高、今期売上高２ケタ増で過去最高更新へ ・チヨダが大幅高で４年３カ月ぶり高値圏に浮上、業績絶好調で３～８月期営業７４％増益予想に増額 ・竹内製作所は続急騰、２５年２月期営業利益予想の上方修正と自社株買い発表を好感 ・丸千代山岡家