ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ [東証Ｇ] が10月11日昼(11:30)に決算を発表。24年8月期の最終損益(非連結)は18.2億円の赤字(前の期は2.2億円の黒字)に転落し、25年8月期は23.8億円の赤字に赤字幅が拡大する見通しとなった。 株探ニュース