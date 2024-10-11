11日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比231.93円（0.59％）高の3万9612.82円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は797、値下がりは768、変わらずは77。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を173.12円押し上げ。次いでアドテスト が48.14円、中外薬 が16.18円、東エレク が15.78円、フジクラ が9.37円と続いた。 マイナス寄与度は13.42円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、