11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10293130.6 27970 ２. 日経ベア２865356.3 290.3 ３. 楽天Ｗブル640826.9 33050 ４. 日経ブル２584936.1 300.4