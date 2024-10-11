【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■7人のメンバー全員がラップをするオリジナルヒップホップ曲「CLIK CLAK」 BABYMONSTERが11月1日に発表する初のフルアルバム『DRIP』の1曲目に収録される「CLIK CLAK」を初公開し、カムバック熱気に火をつけた。 YGエンターテインメントは11日、公式ブログに「[DRIP]『CLIK CLAK』PREVIEW」を掲載。「DRIP」の1曲目に収録される「CLIK CLAK」の音源を1分20秒ほど先行公開し