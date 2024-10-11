1972年に連載が開始された池田理代子さんによる漫画「ベルサイユのばら」。後に実写映画やテレビアニメも放送された人気作品です。2025年新春に劇場アニメ公開が決定していましたが、このほど、公開日が2025年1月31日（金）に決定しました。劇場アニメ『ベルサイユのばら』は完全新作となり、アニメーション制作はMAPPA。■STAFF：監督：吉村 愛脚本：金春智子キャラクターデザイン：岡 真里子音楽プロデューサー：澤野弘之音楽：