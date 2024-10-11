【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 0−2 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】久保建英、天才的ノールックパスの瞬間日本代表の圧倒的な強さには海外ファンも脱帽だ。森保ジャパンは10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節でサウジアラビア代表を2−0で撃破。過去3戦で全敗（スコアは全て0−1）していたアウェー・サウジアラビア戦で歴史的な初勝利を飾った。