選挙集会で演説するオバマ元米大統領＝10日、ペンシルベニア州ピッツバーグ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米民主党のオバマ元大統領は10日、大統領選の激戦州、東部ペンシルベニアの大学での集会で演説し、ハリス副大統領への投票を呼びかけた。支援を本格化し、11月5日の投開票日まで激戦州で遊説を重ねる。米メディアによると、ビル・クリントン元大統領も近く動き出す予定で民主党はハリス氏勝利へ総力を挙げる。オ