【TITAN GUITAR KR-1 (from Carifornia)】（東京都ゴールドトップ60歳）先のSG（1609）を掲載していただいたときに・・・・既にNo729、1233、1375、1465、1510と病状報告をさせて頂きながら、編集長に「次の投稿を待っている」と診断されたので・・・自信を持って投稿します。とある種、病状を逆手にとって投稿しました。今回も、自ら傷口に塩を塗るかの如く、43年ぶりの新品購入です。7月に某楽器店店頭で眼に留まり、試奏