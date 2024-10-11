Tim Hepher［パリ／デリー１０日ロイター］ - インド航空大手エア・インディアは、欧州航空機大手エアバスに８５機を新規発注し、米ボーイングへの追加発注も視野に入れている。業界関係者が語った。エア・インディアは両社から５００機近くを購入する契約を既に結んでおり、新たな発注で世界トップ航空会社としての地位を取り戻したい考えだ。エアバスは９日、匿名の顧客がＡ３２０ファミリー７５機と長距離機Ａ３５０型