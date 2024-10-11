ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)／Peter Rabbit(TM)」において、2024年11月2日(土)から一広タオル美術館による3Dプロジェクションマッピング「PETER RABBIT(TM) JOURNEY〜旅するピーターラビット(TM)〜」を開始します。 一広タオル美術館「PETER RABBIT(TM) JOURNEY〜旅するピーターラビット(TM)〜」 ソニー・クリエイ