アメリカ西部コロラド州にある観光地の金鉱山で10日、事故があり、1人が死亡し、一時12人が地下に閉じ込められました。地元の捜査当局によりますと、コロラド州デンバーから南におよそ160キロにある観光地の金鉱山で、10日正午頃、エレベーターが故障しました。1人が死亡し、数人がケガをしたほか、12人が鉱山内に閉じ込められました。この金鉱山は地下およそ300メートルでの採掘の体験ツアーなどで有名で、地下に降りるためのエレ