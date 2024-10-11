11日、“AI新人ソロアイドル”ことJD1（ジョン・ドンウォン）が「Golden Wave in Tokyo」のため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。・韓国で大人気！ジョン・ドンウォンが“AI新人アイドル”JD1として本格始動「日本で人気のロックにも挑戦したい」・IVE、CRAVITY、ソン・シギョンほか5組を追加発表！総勢16組が10月「Golden Wave in Tokyo」に集結