松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は10月16日午後3時、「国産 黒毛和牛入りメンチかつ」を発売する。定食やロースカツとの盛り合わせ、カツカレーで提供するほか、単品販売も行う。一部店舗を除く全国の「松のや」で取り扱う。松屋松のや併設店、松のやマイカリー併設店では販売しない。【あわせて読みたい】ブロンコビリー「大粒牡蠣フライ」「炭焼きオーシャンビーフサーロイン」10月11日発売〈松のや「国産 黒毛和