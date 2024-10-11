コスプレイヤーのあかせあかりが8日（火）、ハイクオリティなプリンセス姿を公開した。【写真】人魚のプリンセスに大変身、クオリティの高いコスプレアザーカット【3点】日本一TikTokのフォロワー数が多い2.2次元コスプレイヤーとして話題のあかせあかり。2020年には『週刊プレイボーイ』（集英社）でグラビアデビューを果たし、「最高クオリティー美少女」として期待を集めた。あかせあかりは8日、「Dハロ！アリエルでインパして