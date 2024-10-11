トヨタ自動車は１１日、「ＴＯＹＯＴＡＧＡＺＯＯＲａｃｉｎｇ（ＴＧＲ）」が米国を本拠とするハースＦ１チームと、車両開発分野などで協力関係を結ぶことで基本合意したと発表した。ドライバーやエンジニア、メカニックの参加を通じ、技術や知見を市販車に反映できる人材育成を目指す。静岡県小山町で記者会見したトヨタの豊田章男会長は「Ｆ１に関わりたいドライバーやエンジニアはたくさんいる。そんな人たちに夢と希望