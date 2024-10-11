お金に苦労しない人生にするために、20代でできることは何でしょうか？ファイナンシャルプランナーの中村芳子氏は著書『【新NISA・iDeCo対応版】20代のいま、やっておくべきお金のこと』で、お金の基本ルールを知ることだと主張しています。一体どんなルールでしょうか？本書から詳しく紹介します。フツーの収入でも、共働きで投資をしたら、１億円貯められる！［パターン1］いちばんおすすめ、共働きで１億円25歳で貯金ゼロ。