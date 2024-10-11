2026年北中米W杯アジア最終予選で日本代表（世界16位）が、日本時間11日午前3時開始のサウジアラビア（同56位）との敵地戦を2−0でモノにした。これで破竹の3連勝。しかも得点14・失点0の横綱相撲で予選C組断然の1位である。【もっと読む】W杯8強へ森保J「5人の重要人物」 頭痛の種は…序盤は6万人超の地元サポーターに後押しを受けたサウジが攻勢に出たが、前半14分に英プレミアのMF鎌田大地が先制点を奪い、後半36分には交代