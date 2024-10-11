11日、82MAJORが「Golden Wave in Tokyo」のため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・IVE、CRAVITY、ソン・シギョンほか5組を追加発表！総勢16組が10月「Golden Wave in Tokyo」に集結・GREAT M初のボーイズグループ82MAJOR、メンバーの魅力を語る「平均身長は180cm以上」