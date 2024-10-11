11日、NOWADAYSが「Golden Wave in Tokyo」のため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。・Vol․1 ― PENTAGON以来の大型新人！NOWADAYS、お気に入りの日本語は「僕のお姫様」・IVE、CRAVITY、ソン・シギョンほか5組を追加発表！総勢16組が10月「Golden Wave in Tokyo」に集結