適正下着®のHEAVEN Japanでは、”じぶん史上最高”のメリハリボディをメイクしてくれる、人気の｢ビスチェリーナ｣から登場した新色を、2024年9月18日(水)より公式オンラインショップにて販売しております。秋らしい上品な新色｢チャコール｣と｢ボルドー｣が新登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 人気のブラに新色が登場 ビスチェリーナ HEAVEN Japanで大人気のビスチェリーナか